SERIE D GIRONI 2025 6ª Giornata: Il San Marino vuole dare continuità. A Cattolica arriva l'Atletico Ascoli Tutte in casa le romagnole. La Sammaurese ospita il Giulianova. Nel Girone D l'Imolese riceve la Correggese, il Tropical Coriano il Sant'Angelo

Sesta giornata in Serie D con il San Marino che vuole dare continuità alla vittoria di Recanati. I biancoazzurri non hanno ancora fatto punti in casa e domani ore 15 hanno l'obbligo di invertire la tendenza contro una squadra, l'Atletico Ascoli, che fino ad ora, ha collezionato due punti frutto di due pareggi, e viene da tre sconfitte consecutive.

Ha sete di punti anche la Sammaurese, sono quattro i KO per la squadra di Antonino Asta. Un altro passo falso potrebbe metterne in pericolo la panchina.

Nel Girone D, il Tropical Coriano domenica scorsa ha scritto la storia vincendo la sua prima partita in quarta serie italiana. Tre punti arrivati in trasferta contro la Trevigliese, l'obiettivo è bissare centrando i primi tre punti in Serie D anche in casa, l'ospite non è dei più semplici: il Sant'Angelo viene da due risultati utili consecutivi.

Ha bisogno di migliorare la classifica anche l'Imolese che fino ad ora ha viaggiato a risultati alterni. Tre pareggi, una sconfitta ed una vittoria per i rossoblu. Al Galli unica vittoria il 24 settembre con il Pro Palazzolo.

