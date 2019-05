70 anni fa la tragedia del Grande Torino

Sono andati in cielo tutti insieme, come tutti insieme sono diventati grandi con quella maglia granata che da sempre era il simbolo del sudore, della fatica, dell'appartenenza, del Toro. Era il 4 maggio 1949, domani saranno 70 anni dalla tragedia di Superga, 70 anni dalla sciagura aerea che mise fine alla sequenza trionfale del Grande Torino. Per tornare a vincere un scudetto i granata hanno dovuto attendere il '76 quando a guidarli in campo c'era il poeta del gol. Cos'era e cos'è essere del Toro. Una lunga, ininterrotta processione rese omaggio alle bare allineate a Palazzo Madama e mezzo milione di persone partecipò ai funerali il 6 maggio 1949. L'intera città di Torino si strinse attorno alla squadra, vero simbolo di un'epoca. Domani tutta la città, che in segno di rispetto ha anticipato a stasera il suo derby, renderà omaggio alla memoria. Custodita fisicamente al Museo del Grande Torino.