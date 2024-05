74° Congresso FIFA: piano anti-razzismo e VAR "low cost" Nel Congresso che si è tenuto a Bangkok, in Thailandia, è stato assegnato al Brasile la Coppa del Mondo femminile 2027.

Il Congresso annuale della FIFA ha portato, come sempre, a temi interessanti e discussioni importanti nel mondo del calcio. Tra i numerosi paesi partecipanti a Bangkok, in Thailandia, anche San Marino con il presidente della Federazione Marco Tura accompagnato dal vice Simone Grana e dal Segretario Generale Luigi Zafferani. Il numero uno della FIFA Gianni Infantino si è concentrato soprattutto sul tema della lotta al razzismo istituendo un piano che si basa su 5 pilastri fondamentali: regole e sanzioni – tra cui la sconfitta a tavolino – azioni sul campo, accuse pensali, educazione e voce dei giocatori.

Si è parlato anche di Football Video Support, una sorta di VAR “low cost” per quelle associazioni che non possono implementare un sistema troppo costoso. Una tecnologia più basilare ma comunque efficace, con meno telecamere e dove non saranno necessari ufficiali di gara davanti al monitor. La richiesta di “video supporto” arriverà direttamente dagli allenatori, con l'arbitro che potrà andare a giudicare il filmato.

Tra le altre decisioni del 74° Congresso FIFA anche quella di assegnare al Brasile la Coppa del Mondo femminile 2027, che per la prima volta si svolgerà in Sud America. Infine, la FIFA affiderà una consulenza legale in merito alla richiesta palestinese di sospendere Israele dalle competizioni calcistiche. Prima del 20 luglio ci sarà una sessione straordinaria del consiglio direttivo per esaminare l'analisi giuridica e decidere come procedere.

