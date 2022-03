SERIE C 90" rilanciano l'Imolese, Montevarchi ko 2-0 Tra 59° e 60° Romano e Alessandro Lombardi siglano i gol che ridanno il successo ai romagnoli, che nelle ultime 21 avevano vinto solo una volta.

90”, un battito d'occhi nel quale l'Imolese si scuote e, forse, trova lo spunto per rimettere in carreggiata la sua stagione. Tanto basta per imbastire, tra 59° e 60°, il 2-0 su un Montevarchi arrivato al Galli forte di un ruolino di 4 vittorie e 2 pari. E invece esultano i romagnoli, che da 21 partite a questa parte avevano vinto solo il 30 gennaio col Teramo. E questo è un successo pesante, sia perché le ultime 4 fanno tutte tre punti – così il Grosseto fanalino di coda resta a -2 – sia perché si riduce leggermente la distanza con la salvezza diretta, a +7 insieme, tra le altre, proprio al Montevarchi.

Jallow per Giordani, l'incrociata è fuori di poco. E ancora Jallow dal lato fondo, palla sul palo lungo dove Gambale sorprende Alessandro Lombardi ma non supera Santopadre. L'Imolese si fa viva con la discesa a destra di D'Alena per il tocco di Luca Lombardi, Giusti respinge di piede e, sul ribaltamento, Barranca carica di mancino, Santopadre alza a mano aperta. L'inzuccata appena a lato di Vona apre una ripresa in cui il Montevarchi s'affida alle acrobazie. Barranca scambia con Amatucci e va di rovesciata, Santopadre blocca in due tempi. Sulla sforbiciata di Sorrentino invece l'estremo rischia la frittata, la base del palo lo salva dal disastro.

Quindi, nel giro di un attimo, l'allungo che chiude la partita. Belloni recupera e allarga per Alessandro Lombardi, palla bassa sul palo lontano dove Romano va di prima intenzione: Giusti respinge e l'appena entrato Benedetti ribadisce in rete, la parata però probabilmente arriva a palla già entrata e dunque in tabellino va Romano. Nessun dubbio invece sulla paternità dell'immediato raddoppio: altro strappo di Belloni, appoggio per Luca Lombardi che se l'aggiusta e serve Alessandro Lombardi, sul cui inserimento la difesa gli lascia tutto il tempo per metterla in angolo basso. Il Montevarchi accusa e da lì alla fine avrà giusto un'occasione vera per riaprirla, all'87°: la scampanilata di Boccadamo diventa buona per Sorrentino, controllo, sterzata a eludere Vona e conclusione che esce troppo strozzata, spegnendosi sul fondo insieme alle speranze dell'Aquila.

