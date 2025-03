A 100 giorni dal via, la Fifa svela il montepremi: 1 miliardo di dollari

Mancano 100 giorni all'esordio della Coppa del mondo per club. La rivoluzione calcistica pensata dalla Fifa, che avrà un ciclo quadriennale – come il classico Mondiale per Nazionali che tutti conosciamo – partirà il 14 giugno, negli Stati Uniti, coinvolgendo per un mese 32 squadre provenienti da tutti i continenti. Tra le partecipanti europee ci saranno anche due rappresentanti italiane: Inter e Juventus. Ricchi, anzi ricchissimi i premi messi in palio non solo per avanzare nel torneo, ma già anche solo per la partecipazione. Proprio mercoledì, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha annunciato che sarà messo a disposizione ben un miliardo di dollari, da ripartire tra tutte le contendenti, a cui dovrebbero aggiungersi 250 milioni da distribuire alle società che non si sono qualificate, per contribuire allo sviluppo del movimento. Un che torneo parte con l'obiettivo dichiarato di eleggere la vera squadra campione del mondo per club e che, secondo Infantino, farà la storia.

"La Coppa del mondo Fifa per club radunerà il meglio del meglio dei giocatori - commenta il presidente della federazione -. Stelle del calcio mondiale, come Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Leo Messi, Vinícius Júnior, Jude Bellingham e tanti altri, giocheranno partite competitive in 12 stadi, disseminati tra 11 città stupende, per conquistare un trofeo nuovo di zecca. Le migliori squadre del mondo, che solitamente giocherebbero solo partite amichevoli o d'esibizione, su suolo statunitense, quest'estate disputeranno incontri competitivi".