A 4 turni dal termine 3 squadre in 3 punti per la B

Il Padova tra le proteste per il gol di Gomez cade a Trieste e rimette in gioco tutto. La formazione di Manodorlini conserva 2 punti sul Sud Tirol e 3 sul Perugia, non sono pochi, ma a 4 giornate dal termine non rappresentano alcun margine di sicurezza. Per il Padova Gubbio in casa poi due trasferte insidiose in Emilia con Modena e Carpi per chiudere all'Euganeo con la Sambenedettese. Per il Sud Tirol in serie Virtus Vecomp in casa, Triestina fuori, ancora al Druso con il Cesena per chiudere al Benelli di Pesaro. Il Perugia: Triestina e Matelica in casa, Ravenna e Feralpisalò fuori. E' una volata che al di là del calendario premierà chi si farà trovare meglio in questo gran finale dio stagione dove è ancora tutto aperto.









In basso salvo stravolgimenti e sorprese la Vis Pesaro che ha 6 punti di vantaggio a 4 dal termine sulla coppia Legnago – Fano è la prima squadra fuori dai play out. Fano – Legnago 31, Imolese 29, Arezzo 24 e Ravenna 22 sono le formazioni che si giocano la permanenza. I giallorossi di Colucci si giocano molto se non tutto nelle prossime due partite e sono due derby: il recupero con il Cesena che si gioca mercoledi 7 aprile alle 15 al Benelli e sabato alle 17.30 al Romeo Galli c'è Imolese – Ravenna. 180 minuti che condizioneranno le sorti dei giallorossi oggi la candidata principale alla retrocessione diretta. Ravenna alla penultima avrebbe, in caso di buoni risultati nelle prossime due, un altro match point, nello scontro diretto per non retrocedere ad Arezzo. Campionato ingarbugliato, giochi aperti ancora per la promozione e per la salvezza. Nel girone C la Ternana promossa in serie B con 4 giornate di anticipo. Nel Girone A, come il B, è lotta a 3 per la promozione:Como 65, Alessandria 62 e Pro Vercelli 61