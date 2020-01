A Bergamo la Spal compie il miracolo

La sorpresa della 20° giornata di Serie A arriva dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia. La Spal ultima in classifica riesce a fermare la corsa della squadra di Gasperini guadagnando così tre punti importanti per la salvezza. La prima frazione di gara era terminata 1-0 per l'Atalanta grazie alla rete di Ilicic. La rosa di Semplici appare comunque motivata e nel secondo tempo riesce a trovare le rete del momentaneo pareggio con l'ex Petagna, per poi passare in vantaggio grazie alla rete di Mattia Valoti.