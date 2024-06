Sfida da dentro o fuori. Oggi a Berlino sarà il confronto numero 62 tra Svizzera e Italia e il bilancio è nettamente in favore degli azzurri visto che solo in otto occasioni, l'ultima 31 anni fa, l'Italia è uscita sconfitta dal campo. Brutte notizie per Spalletti che prepara la formazione. Bastoni ha la febbre, allenamento differenziato per Dimarco.