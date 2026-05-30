A Budapest si assegna la Champions: PSG per il bis, Arsenal per la prima

Il Paris Saint Germain va in cerca della conferma dopo la consacrazione del '25, l'Arsenal invece punta a emulare l'avversario. A Budapest si assegna una prestigiosa doppietta, coi campioni di Francia e d'Inghilterra pronti ad abbinare la Champions League al titolo nazionale. Tratto d'unione la Spagna, patria dei due tecnici: Luis Enrique, a caccia della sua terza dopo quella dell'anno scorso e quella col Barcellona nel '15, e Arteta, fresco di consacrazione dopo un percorso lungo 7 stagioni che ha fatto di nuovo grandi i Gunners. Tra i quali c'è la consolazione azzurra chiamata Calafiori, titolare in fascia sinistra con la speranza di succedere, in albo d'oro, a Donnarumma.

Storie e percorsi differenti, per le due contendenti. Dopo anni di superstar e scoppole, il Paris ha svoltato puntando sul gruppo – comunque d'alta qualità complessiva – e ha subito centrato la sua prima Champions. Ora cerca il bis consecutivo, riuscito, dal '90, solo al Real di Zidane, nel triennio '16-'18. E lo fa da grande favorito: sia perché campione in carica, sia per aver eliminato in semifinale l'altra corazzata, il Bayern Monaco, grazie al 5-4 di un'andata che resta tra le più belle serate di sempre, in Champions.

Viceversa, dopo un ventennio di magre l'Arsenal è tornato ai livelli degli Invincibili di Henry e Wenger. Prima d'oggi, ultimi Gunners a vincere la Premier (2004) e unici a giocare, con sconfitta, una finale di Champions, nel 2006 col Barça. 20 anni esatti dopo ci riprova Arteta, l'uomo che dal '19, con calma e programmazione, ha risistemato le cose. Dovesse spuntarla, l'Arsenal vincerebbe la sua prima Champions alla seconda finale disputata, come il PSG.

PSG che recupera il Pallone d'Oro in carica Dembélé, che va nel tridente con Doué e Kvaratskhelia. Al rientro anche Hakimi che dovrebbe far parte della difesa con Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes, davanti a Safonov e dietro alla mediana composta da Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. Possibile anche la carta Zaire-Emery, al posto del marocchino o dello spagnolo. Solo White assente nell'Arsenal, dove, tolto Raya in porta, ci sono ballottaggi in ogni reparto. Mosquera o il rientrante Timber nella linea con Saliba, Gabriel e Calafiori; Lewis-Skelly o Zubimendi in mediana con Rice; Saka, Odgaard e Trossard dietro Gyokeres, con Eze e Havertz come potenziali sorprese.







