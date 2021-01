SERIE C A Cesena e Sud Tirol manca solo il gol Bella partita al Manuzzi con le due squadre che falliscono un rigore per parte

Provano a vincere, non meritano di perdere e sbagliano un rigore per parte. E' uno 0-0 sui generis quello tra Cesena e Sud Tirol che escono dal Manuzzi lanciando segnali al campionato. Se Bolzano in testa è frutto di programmazione e ambizione reiterata negli anni, il Cesena lassù è una sorpresa. Brontolano i bianconeri, si allunga la maglia di Zecca e poi Longo da due passi poteva far meglio. Di là l'occasione è limpida anche per il Tirolo, Fischnaller dritto per dritto sul piazzatissimo Nardi. Partita aperta tra squadre che vogliono superarsi, Russini murato e poi i bianconeri pregustano il vantaggio quando Polak si attacca ai pantaloncini di Longo. E' calcio di rigore, ma Bortolussi (comunque utile in mille modi) non segna più. Il rigore fumato non toglie sucidità a gamba a un Cesena molto sul pezzo, Ardizzone anticipato all'ultimo pronto al tap in. E prima dell'intervallo giocatona di Favale e missile intervettato dall'ottimo Poluzzi.

Ripresa, sempre Cesena: Russini-Bortolussi-Steffè è mezzo metro dietro. Di là si rivedono gli ospiti con la fionda velenosa di Casiraghi intercettata da Nardi. E' il momento migliore per Bolzano che trova gamba e qualità nei cambi, la panchina di Viali con 4 assenti invece non ha la stessa abbondanza. Tait si incarta davanti a Nardi e poi la pallissima golosa è per Nanni, sul lavoro di Favale ci arriva il sammarinese. Poluzzi c'è. Sembra l'ora della beffa, quando Ciofi intercetta questo pallone tra petto e braccio. Un rigore contestatissimo e affidato a Greco che incorona la manona di Nardi eroe di uno 0-0 bellissimo.

