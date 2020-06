SERIE C A Cesena la finale di Coppa di Lega Pro

Sarà il Dino Manuzzi di Cesena a ospitare la finale di Coppa Italia di Serie C tra Ternana e Juventus Under 23 in programma sabato 27 giugno alle ore 20.45. L’ufficialità da parte della Lega Pro è arrivata questo pomeriggio. La formula della gara prevede la disputa dei supplementari in caso di parità nei tempi regolamentari, ed eventualmente dei calci di rigore.



