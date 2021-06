RICORDO A Coverciano, la sala Nicoletti Un riconoscimento della FIGC in memoria del tecnico romagnolo

A Coverciano, la sala Nicoletti.

La sala riunioni della sede nazionale di Coverciano è stata dedicata a Walter Nicoletti, indimenticato allenatore romagnolo scomparso il 23 settembre del 2019 a soli 67 anni. Nella sua carriera vanno ricordati i due campionati di fila, interregionale e C2, vinti con la Vis Pesaro. La prima panchina importante in B, a Taranto, nel 1990 e poi un lungo curriculum con Giarre, Empoli, Pisa, Trapani, Gualdo, Livorno e Cesena. Oltre alla carriera da tecnico, Nicoletti ha ricoperto il ruolo di consigliere dell'Associazione Italiana Allenatori ed è stato per diverse stagioni, docente di tecnica calcistica a Coverciano. L'inaugurazione ufficiale è prevista per il primo consiglio in presenza della FIGC.

