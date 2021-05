A Cpiace Alfio Pelliccioni e il presidente dell'Imolese Spagnoli

Giocata l'andata dei quarti di finale dei Play Off con il Padova che ha dato una grande prova di forza con il Renate. Vincono anche l'Avellino sul Sud Tirol, la FeralpiSalò contro l'Alessandria. Unico pareggio quello tra Albinoleffe e Catanzaro. Si parlerà di questo con il Direttore Sportivo del Monopoli Alfio Pelliccioni in studio. Occhi puntati anche sulla salvezza ai play out dell'Imolese e in collegamento Skype ne parleremo con il Presidente Lorenzo Spagnoli. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista il Direttore di Infopress Massimo Boccucci.