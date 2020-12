A Cpiace Daniele Arrigoni in studio. Il ricordo di Paolo Rossi via Skype con il Campione del Mondo 1982 Franco Selvaggi

Altra grande puntata questa sera di Cpiace. La trasmissione che ogni lunedì sera si occupa del campionato di Serie C . Conduce Lorenzo Giardi, ospite in studio il selezionatore delle giovanili di Lega Pro e Direttore dell'Area Tecnica della Federcalcio sammarinese Daniele Arrigoni. Durante la puntata il ricordo di Paolo Rossi con in collegamento Skype il Campione del Mondo di Spagna 82 Franco Selvaggi. Potete intervenire con le vostre domande mandando un WhatsApp al 3371006159.