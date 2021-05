SERIE C A Cpiace Di Gennaro e Cornacchini La puntata di questa sera di Cpiace si occupa dei play off di Serie C con ospiti il centrocampista del Cesena Davide Di Gennaro e l'allenatore della Fermana Giovanni Cornacchini

A Cpiace Di Gennaro e Cornacchini.

Puntata di Cpiace dedicata al primo turno play off di serie C con servizi di tutte le partite Girone A;B;C. Vincono Cesena e Matelica nel B rinviata Triestina – Virtus Vecomp Verona. Cancellato per covid il secondo turno play off che si sarebbe dovuto disputare mercoledi 12. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: