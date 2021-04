SERIE C A Cpiace Emilio Volpicelli centrocampista del Matelica autore di 13 gol in stagione molti di questi d'autore Inoltre collegamento via Skype con Graziano Vinti Preparatore dei portieri dell'Italia Under 20

A Cpiace Emilio Volpicelli centrocampista del Matelica autore di 13 gol in stagione molti di questi d'autore.

Questa sera ore 21 la trasmissione di San Marino RTV Cpiace si occupa della penultima giornata di campionato di Serie C Girone B. Ospiti della puntata il centrocampista del Matelica, autore di ben 13 gol in stagione Emilio Volpicelli. Inoltre collegamento skype con il Preparatore dei Portieri dell'italia under 20 Graziano Vinti, in passato portiere di Perugia, Palermo, Ancona, Triestina e Sassuolo. Appuntamento questa sera ore 21 con Lorenzo Giardi, Massimo Boccucci e i loro ospiti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: