A Cpiace il designatore degli arbitri di serie C Ciampi e Lunardini.

Questa sera ore 21 a Cpiace collegato via Skype il designatore degli arbitri di Serie C Maurizio Ciampi. Con lui si parlerà dell’introduzione del Var nella final tour play off. Altro collegamento con il tecnico della Recanatese appena promossa in Serie C Giovanni Pagliari. In studio l’ex centrocampista del Rimini appena promosso in C, Francesco Lunardini. Lunardini è attualmente Vice CT della Nazionale Under 21 San Marino. Conduce Lorenzo Giardi opinionista Massimo Boccucci.

