Questa sera Cpiace si occupa dei temi relativi all'ultima giornata di Regoular Season. In studio il Direttore Generale della Reggiana, neo promossa in Serie B, Vittorio Cattani. Collegato via skype il tecnico della Juve Stabia, che ha conquistato nel Girone C la griglia play off, Walter Novellino. Cpiace ore 20.10 conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci

.