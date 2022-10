Questa sera ore 20.10 Cpiace con ospite il difensore del Rimini Vasco Regini. Con lui si parlerà della straordinaria vittoria dei biancorossi a Gubbio e di un Rimini vicinissimo alla vetta della classifica. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. Cpiace ch 831 Digitale Terrestre e 520 Sky. Per i vostri messaggi per gli ospiti in studio 337-1006159