A Cpiace il Direttore Sportivo del Rimini Andrea Maniero.

Questa sera ore 20.10 Cpiace affronterà i temi della seconda giornata del campionato di Serie C. Puntata che darà spazio al derby Rimini - Cesena. In studio il DS del Rimini Andrea Maniero. Collegato via Skype l'ex DS del Cesena Moreno Zebi, oggi al Novara. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. Cpiace questa sera ore 20.10 sul canale 831 del Digitale Terrestre e 520 Sky.

