SERIE C A Cpiace il DS Claudio Crespini Con il turno infrasettimanale che si giocherà domani Cpiace affronta i temi della 31° giornata e la vittoria della Virtus Entella sulla Reggiana che ha riaperto il campionato di Serie C Girone B

A Cpiace il DS Claudio Crespini.

A Cpiace il Direttore Sportivo ex Gubbio, Lucchese, San Marino, Gualdo e Vis Pesaro Claudio Crespini. Con lui si parlerà della 31° giornata di Serie C con la vittoria della Virtus Entella a Reggio Emilia contro la Reggiana che ha riaperto il campionato di Serie C Girone B. I liguri hanno ora solo 3 punti di ritardo a 7 giornate dalla fine del torneo. Conduce Lorenzo Giardi opinionista Massimo Boccucci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: