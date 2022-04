Appuntamento per questa sera, in diretta dalle ore 21, con “Cpiace” su San Marino Rtv (canale 831 del digitale terrestre e 520 Sky). Conduce Lorenzo Giardi con opinionista Massimo Boccucci. In studio Michele Nardi, portiere del Cesena. In collegamento Skype Leonardo Menichini, allenatore del Monterosi Tuscia promosso ai playoff nel girone C.