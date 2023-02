SERIE C A Cpiace il portiere della Reggiana Giacomo Venturi Questa sera Cpiace ospita il portiere della Reggiana capolista Giacomo Venturi. Ore 20.10 San Marino RTV

A Cpiace il portiere della Reggiana Giacomo Venturi.

Altra grande puntata di Cpiace con super ospite il portiere della Reggiana Giacomo Venturi. Con lui si parlerà della fuga verso la B dei granata di Aimo Diana, della frenata del Cesena e delle vittorie di Virtus Entella e Rimini. Collegamento Skype con Giuseppe Magalini, direttore sportivo del Catanzaro dominatore da record nel girone C. Immancabile la rubrica “Goal in trasferta”, a cura di Matteo Noceti, dedicata al Siena, militante nel girone B.

Questa sera Cpiace ore 20.10 San Marino RTV. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. Cpiace sul canale 520 Sky, 831 DDT, in streaming e sui canali social dell'emittente di Stato di San Marino.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: