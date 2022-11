Altra puntata di Cpiace con un super ospite come il Presidente AIC Umberto Calcagno, il quale riveste anche l'incarico di Vice Presidente Vicario della FIGC. Questa sera ore 20.10. Collegato via skype il tecnico del Pontedera Max Canzi. Dal suo arrivo i toscani hanno inanellato 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. per i vostri messaggi in diretta solo su whatsapp 337 1006159