SERIE C A Cpiace il presidente dell'Imolese Spagnoli e il tecnico del Carpi Pochesci In esame la 35° con il campionato apertissimo in testa e in coda

Questa sera ore 21 l'appuntamento di ogni lunedì con il campionato di serie C. Cpiace si occuperà della 35^ giornata che ha visto vincere tutte e tre le pretendenti alla promozione in serie B: Padova, Sud Tirol e Perugia. A 3 giornate dalla fine le 3 squadre restano distanziate di 3 punti. Con la vittoria nel derby con l'Imolese, il Ravenna riapre la corsa salvezza. Collegati via Skype il presidente Lorenzo Spagnoli e il tecnico del Carpi Sandro Pochesci. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista il Direttore di Infopress Massimo Boccucci.

