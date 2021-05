SERIE C A Cpiace il Presidente Lega Pro Francesco Ghirelli Cpiace ore 21 su San Marino RTV ospita il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli

A Cpiace il Presidente Lega Pro Francesco Ghirelli.

Uno degli argomenti è il punto sulle ipotesi sul tavolo riguardo la suddivisione dei raggruppamenti della prossima stagione di Serie C . L'obiettivo anche per i prossimi anni della Lega è quello di rinforzarsi dal punto di vista della sostenibilità economica e qualificare la formazione dei giovani. Con il Presidente di Lega Pro si parlerà anche dell'esclusione dei club di Serie C dalla prossima Coppa Italia. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.

Appuntamento questa sera ore 21 canale 520 SKY 73 digitale terrestre. In streaming www.sanmarinortv.sm

