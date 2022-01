A Cpiace il procuratore Tateo. Collegamento in Diretta per l'elezione del Presidente FSGC

Ultimo giorno di mercato e Cpiace avrà ospite questa sera ore 21 San Marino RTV (831 dtt e 520 sky) il procuratore agente sportivo Giovanni Tateo. Collegamento Skype con il centrocampista del Sud Tirol primo in classifica nel Girone A Fabian Tait.

Occhi puntati anche sulle elezioni del Presidente FSGC. Il conduttore della trasmissione Lorenzo Giardi si collegherà in diretta con la sala stampa del San Marino Stadium con Elia Gorini per conoscere gli sviluppi delle delezioni federali della Federcalcio sammarinese. In studio opinionista Massimo Boccucci. L'appuntamento per questa sera ore 21 con Cpiace.