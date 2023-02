SERIE C A Cpiace il procuratore Tateo e il giornalista Marani Questa sera ore 20.10 l'approfondimento con il campionato di Serie C

Questa sera Cpiace affronta la 26° del campionato di Serie C con la sconfitta della Reggiana ad Ancona e il girone B si riapre. Il Cesena torna a - 4. In studio con Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci il procuratore sportivo Giovanni Tateo. Collegato via Skype il giornalista Matteo Marani.

