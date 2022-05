Puntata da non perdere questa sera ore 21 Cpiace. Negli studi di San Marino RTV l’allenatore del Modena promosso in Serie B Attilio Tesser. Il tecnico di Montebelluna è uno specialista in promozioni : con lui hanno fatto il grande salto, tra le altre, Novara, Cremonese, Pordenone e addosso il Modena promosso direttamente in B dopo una braccio di ferro con la Reggiana poi eliminata nei play off. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.