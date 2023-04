A Cpiace questa sera 20.10 il tecnico del Rimini Marco Gaburro. La puntata di questa sera affronterà i temi caldi della 35ª giornata di Serie C con il clamoroso sorpasso della Virtus Entella sulla Reggiana. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica ma i liguri hanno lo scontro diretto a favore. Grande spazio al Rimini per capire con Gaburro presente e futuro. Cpiace conduce Lorenzo Giardi opinionista Massimo Boccucci.