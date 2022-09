Cpiace questa sera ore 20.10 su San Marino RTV affronta i temi della quinta giornata di campionato di Serie C. La Reggiana aggancia in testa la Carrarese fermata ad Alessandria. Stop per il Rimini a Lucca e altro passo falso del Cesena in casa con il Pontedera. Collegamenti Skype con il tecnico della Torres Alfonso Greco e del Monterosi Tuscia (Girone C) Leonardo Menichini.

Il numero per inviare i messaggi in studio è il 337 1006159. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.