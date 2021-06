SERIE C A Cpiace il tecnico William Viali, e il DS dell'Alessandria Fabio Artico Ultima puntata della stagione 2020-2021 di Cpiace la trasmissione dedicata alla Serie C. Cpiace ore 21 San Marino RTV

Saranno il tecnico del Cesena William Viali e il Direttore Sportivo dell'Alessandria Fabio Artico gli ultimi due ospiti di Cpiace. La trasmissione si occuperà dei temi legati alla finale play off con il trionfo dell'Alessandria in B dopo 47 anni e la grande delusione del Padova che resta in C. Si parlerà del futuro del Cesena con il tecnico confermato William Viali. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. La trasmissione tornerà puntuale all'inizio del campionato di Serie C e per Cpiace sarà il decimo anno consecutivo.

