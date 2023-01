Questa sera ore 20.10 il consueto approfondimento sulla Serie C, con in studio l'osservatore della Salernitana Gianluca Procopio. Procopio è stato allenatore delle giovanili della Salernitana, e vice di Petrone al Rimini, Collegato via skype il Vice Presidente Vicario di Lega Pro Marcel Vulpis. Cpiace questa sera ore 20.10 San Marino RTV. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.