SERIE C A Cpiace il vice Presidente Vicario di Lega Pro Marcel Vulpis e Gianluca Procopio Il Vice Presidente si collegherà con lo studio via Skype. In studio l'osservatore della Salernitana

A Cpiace il vice Presidente Vicario di Lega Pro Marcel Vulpis e Gianluca Procopio.

Questa sera ore 20.10 il consueto approfondimento sulla Serie C, con in studio l'osservatore della Salernitana Gianluca Procopio. Procopio è stato allenatore delle giovanili della Salernitana, e vice di Petrone al Rimini, Collegato via skype il Vice Presidente Vicario di Lega Pro Marcel Vulpis. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.

