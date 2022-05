SERIE C A Cpiace l'assistente Internazionale Grilli, il tecnico del Sud Tirol Javorčić, e il Vice Presidente di Lega Pro Vulpis Cpiace questa sera puntata dedicata al primo turno play Off

Cpiace ore 21 si occuperà della prima giornata play off di Serie C. In studio l'Assistente Internazionale all'Arbitro Massimiliano Grilli. Nella sua carriera 171 gare in serie A e 72 in Serie B, oltre a circa un centinaio di incontri in campo internazionale. Ha fatto parte della terna arbitrale nella Finale di Supercoppa Italiana 2011 a Pechino tra Milan e Inter. Cinque semifinali di Coppa Italia (Fiorentina-Inter; Roma-Inter; Juve-Milan; Inter-Sampdoria; Roma-Napoli). E una Finale del torneo di Viareggio tra Juventus e Genoa nel 2007-2008. Dalla stagione 2015-2016 inserito nei quadri societari della società calcistica U.S. Cremonese 1903 con il ruolo di Dirigente addetto agli Arbitri. Dopo due stagioni in Lega Pro ha raggiunto con la medesima società, nella stagione 2016-2017, la promozione in Serie B. Attualmente nello stesso ruolo al Gubbio.

Collegato via Skype il tecnico del Sud Tirol neo promosso in Serie B Ivan Javorčić e il Vice Presidente vicario di Lega Pro Marcel Vulpis. Questa sera Cpiace ore 21 conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. In questa fase play off la trasmissione avrà un prologo dalle 20. 40 alle 21, poi fino alle 22 Cpiace l'originale.

