A Cpiace l'ex arbitro Massimiliano Grilli

Questa sera Cpiace, alle ore 20.10, si focalizzerà sul big match Cesena - Reggiana. La partita che può valere una stagione sarà seguita con collegamenti in diretta dallo Stadio Manuzzi con Elia Gorini. In studio Massimiliano Grilli: ex assistente arbitrale, ha collezionato 12 stagioni nella massima serie, disputando 171 gare in serie A e 72 in Serie B, oltre a circa 90 incontri in campo internazionale. Oggi addetto agli arbitri del Gubbio. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.

Cpiace sul canale 520 Sky, 831 DDT, 93 Tivù Sat, in streaming web e sui canali social dell'emittente di Stato. Per i vostri messaggi in diretta solo su WhatsApp 337 1006159.