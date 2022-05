Questa sera, ore 21, Cpiace si occuperà dei Play Off e Play Out di Serie C. In studio l'ex difensore di Inter, Paok Salonicco, San Marino Calcio e attuale allenatore della Fya Riccione Mirko Taccola. Collegato via skype il tecnico del Bari, promosso in Serie B con 3 giornate di anticipo, Michele Mignani. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.