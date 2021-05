SERIE C A Cpiace Mammarella e Antonioli Sarà ospite della trasmissione Cpiace Carlo Mammarella il difensore della Ternana ha appena vinto la Supercoppa di Serie C e con tutta probabilità proprio questa sera annuncerà il suo addio al calcio agonistico

Questa sera Cpiace ore 21 San Marino RTV si occuperà di play off e play out con focus sulla retrocessione del Ravenna in D e sull'eliminazione del Cesena. Ospite il difensore della Ternana Carlo Mammarella che proprio a Cpiace annuncerà il suo addio al calcio a 39 anni dopo aver alzato la Supercoppa di Serie C vinta dalla Ternana contro il Perugia. Altro ospite il tecnico Mauro Antonioli in cerca di una panchina dopo l'esonero in questa stagione alla Fermana. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci. La trasmissione è visibile anche in streaming www.sanmarinortv.sm e sui social.

