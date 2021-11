ORE 21 A Cpiace Mattia Bortolussi L’attaccante del Cesena ospite negli studi di San Marino RTV

A Cpiace Mattia Bortolussi.

Questa sera ore 21 Cpiace ospite in Studio l’attaccante del Cesena Mattia Bortolussi anche ieri doppietta per lui contro la Fermana. Con lui si parlerà dell’ottimo campionato dei bianconeri e del suo futuro. In collegamento Skype Michele Marcolini allenatore dell’Albinoleffe serie C girone A. Conduce Lorenzo Giardi opinionista Massimo Boccucci. Cpiace canale 831 digitale terreste e 520 Sky.

