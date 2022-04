SERIE C A Cpiace ospite l'attaccante di Lucchese e Nazonale sammarinese Nicola Nanni Questa sera ore 21 Cpiace si occuperà della penultima giornata di campionato. Ospite in studio l'attaccante di Lucchese e Nazionale sammarinese Nicola Nanni

Spazio agli attaccanti questa sera ore 21 a Cpiace. In studio Nicola Nanni centroavanti di Lucchese e Nazionale sammarinese ma cartellino appartenente al Crotone. Collegato via Skype Edoardo Soleri attaccante del Palermo Serie C girone C, 10 goal e 3 assist fino a questo momento. Soleri, 24 anni scuola Roma in prestito al Palermo dal Padova. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista Massimo Boccucci.

