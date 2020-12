SERIE C A Cpiace questa sera il DS della Vis Pesaro Claudio Crespini 16° puntata di Cpiace dove si parlerà dell'esonero di Roberto Cevoli e della volata per laurearsi campione d'inverno

A Cpiace questa sera il DS della Vis Pesaro Claudio Crespini.

Questa sera ore 21 come ogni lunedi torna l'approfondimento sulla serie C "Cpiace". In studio il Direttore sportivo della Vis Pesaro Claudio Crespini, collegato via Skype l'ex tecnico di Vis Pesaro e Imolese Paolo Dal Fiume già compagno di squadra di Paolo Rossi a Perugia e Diego Armando Maradona a Napoli. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista il Direttore di InfoPress Massimo Boccucci.

