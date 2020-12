A Cristiano Ronaldo il Golden Foot 2020 L'attaccante della Juventus succede a Modric. Ultimo successo italiano con Buffon nel 2016.

A Cristiano Ronaldo il Golden Foot 2020.

Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Golden Foot, il premio assegnato dal Principato di Monaco per giocatori che abbiano compiuto 28 anni. Il premio è nato nel 2003. Roberto Baggio è stato il primo a riceverlo. Ogni calciatore lo può vincere una sola volta in carriera. Come da tradizione anche l'attaccante della Juventus ha lasciato le impronte dei piedi nella celebre “The Champions Promenade” di Montecarlo. L'Italia è la nazionale con il maggiore numero di vittorie. Dopo Baggio, anche Del Piero, Totti e Buffon. La Juventus con quattro successi il club più premiato grazie a Cristiano Ronaldo, Buffon, Nedved e Del Piero.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: