EUROPA LEAGUE A Danzica si assegna l'Europa League Questa sera si gioca la finale di Europa League tra gli inglesi del Manchester United e gli spagnoli del Villarreal.

A Danzica - in Polonia - ci sarà il pubblico sugli spalti, seppur contingentato. I “Red Devils”, guidati da Solskjaer, vanno a caccia del secondo successo in questa competizione dopo quello ottenuto nel 2016/2017 con Mourinho in panchina. Il Villarreal – invece - si affiderà all'esperienza del proprio tecnico Unai Emery che, di Europa League, ne ha conquistate ben 3 negli ultimi anni con il Siviglia. Calcio d'inizio alle ore 21, chi vince si qualifica direttamente alla prossima Champions League.

Queste le parole del tecnico del Villareal Emery alla vigilia: «Questo progetto ha credibilità e riconoscimento: è un progetto stabile, che ci ha permesso di vivere grandi momenti. Il club ha abbattuto le barriere negli ultimi anni, e in questa stagione abbiamo rotto il tetto delle semifinali. Siamo orgogliosi, ma siamo anche responsabili e vogliamo fare un passo in avanti. Vogliamo vincere questa competizione, che è molto difficile. Ci sono ottime squadre e il Villarreal si è guadagnato un posto tra le grandi. Lo abbiamo meritato, ora vogliamo offrire la nostra versione migliore mettendo in campo tutte le nostre qualità». Dieci mesi fa stavamo parlando di Europa League e il Manchester era il grande favorito. Sembrava che fossimo in grado di intrufolarci tra i migliori e in effetti ce l’abbiamo fatta. Siamo forti contendenti per il titolo, ma loro restano i favoriti perché hanno ottimi giocatori e una grande storia. Dovremo avere personalità ed essere superiori in alcune fasi di gioco, limitando le loro qualità individuali e collettive in modo che non vengano fuori. Tutte le finali sono diverse, a volte si parte come favoriti e talvolta no. Sento l’obbligo e l’orgoglio di difendere il Villarreal».

