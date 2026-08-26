A Domagnano si calcia un pallone per la pace: ecco l'amichevole tra Academy U14 e i 18 ragazzi israeliani e palestinesi

Il campo di Domagnano ha ospitato l'attesa amichevole tra i 18 ragazzi israeliani e palestinesi arrivati in questi giorni a San Marino tramite il progetto "Un calcio per la pace" e la formazione under 14 della San Marino Academy. Il pomeriggio è stato il culmine dell'iniziativa, lanciata nel 2016 e promossa da Universal peace federation San Marino, con il sostegno delle Segreterie per lo Sport, gli Esteri e il Turno. In campo, i 18 giovani, alcuni ebrei, altri cristiani e altri musulmani, sono scesi insieme, con la stessa maglia, per dimostrare come lo sport possa costruire ponti e come, prima dei trattati, per raggiungere la pace serva creare rapporti umani.

A margine della partita, Hod Ben Zvi, responsabile di Ufp Israele - che ha collaborato all'organizzazione - commenta così l'iniziativa: "Non è la prima volta che veniamo qui a San Marino. È dal 2016, e venivamo ogni anno, nel 2017 e così via. L'unica ragione per cui ci siamo fermati è stato il covid e poi la guerra che è scoppiata. Siamo davvero felici di essere tornati a San Marino, con la vostra bellissima ospitalità. È un posto meraviglioso in cui essere e i ragazzi sono davvero felici".

Cosa significa per voi, cosa significa per i ragazzi, giocare insieme in questo periodo tribolato?

"In realtà loro vogliono farlo. Vogliono essere in un posto dove il loro sentimento naturale di essere amici può emergere. Di solito, quando sei in un'area di conflitto, sei troppo preoccupato dall'atmosfera pesante del conflitto. Ma una volta che escono da quella realtà per andare in un bel posto, come qui a San Marino, dove sono liberi di giocare, senza le notizie, senza nessuno che li disturbi, penso che il meglio di essi emerga e un sacco di amicizie si costruiscano in quel momento".

Hai parlato di amicizie a San Marino. Gli organizzatori dell'iniziativa hanno detto che prima dei trattati, la pace si faccia creando legami...

"È vero, perché sentiamo che eventualmente dobbiamo fare la pace tra le Nazioni, cosa che i politici sottolineano, gli accordi sono sottolineati, e così via... Ma a meno che si basino su una relazione una relazione umana tra persone, non possono durare. Alla fine si separano di nuovo. È come l'olio e l'acqua: se li mescolate, sono uno, ma se li lasciate riposare, l'olio si rimette in cima all'acqua. Quindi dobbiamo scuotere la scatola, ma in modo positivo, in modo che i loro cuori possano unirsi".

E allora speriamo che i bambini israeliani e palestinesi possano giocare di nuovo a calcio insieme...

"Assolutamente, e vogliamo farlo come tradizione, non solo una volta, ma per continuare a venire ogni anno con nuovi gruppi, con nuove età di bambini, e speriamo di creare una buona amicizia anche con i bambini locali di San Marino".







