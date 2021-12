A Dubai brillano gli azzurri di Mancini

Sarà, non c'è dubbio, l'onda lunga dell'Europeo vinto, ma c'è davvero tanta Italia ai Globe Soccer Awards di Dubai. Quella azzurra infatti è la miglior nazionale dell'anno 2021. A ritirare il premio il CT Mancini, il Team Manager Vialli, il Presidente Federale Gravina e il difensore Bonucci. Per Bonucci e Mancini il passaggio sul palco degli awards è doppio. Il CT e difensore hanno vinto infatti anche le classifiche individuali. Roberto Mancini è l'allenatore dell'anno davanti a Deschamps e Flick. Il centrale invece celebra un trionfo tutto juventino, di un'incollatura sul compagno e amico Giorgio Chiellini. La difesa dell'Italia festeggia anche l'awards al miglior portiere, Gigio Donnarumma bravo a superare la concorrenza a cinque stelle di Courtois e Martinez. Anche per il numero uno, non sempre titolare nel PSG, decisivo l'Europeo a difesa della porta azzurra. Premio, questo inatteso, anche per la tanto vituperata Serie A. A convincere la guiria, l'avveniristico International Broadcast Centre di Lissone, con tanto di sale Var. A ritirare l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo. Federico Pastorello infine il miglior Agente, meglio di Mendes a Raiola. Il player of the year è Mbappè, a Lewandowski il premio Maradona riservato all'attaccante più prolifico del 2021.