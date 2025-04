CALCIO FEMMINILE A Forlì l'Italia U19 si qualifica per la fase finale Per la prima volta, tutte e tre le Nazionali femminili azzurre – nello stesso anno – parteciperanno all’ultimo atto del torneo continentale.

A Forlì l'Italia U19 si qualifica per la fase finale.

Un’attesa lunga tre anni e un risultato mai raggiunto: con lo 0-0 maturato a Forlì con la Svezia, la Nazionale femminile Under 19 vince il proprio girone e centra la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria, a cui mancava dall’estate 2022. Ma questo è un risultato straordinario per tutto il movimento, che in questo 2025 vedrà la presenza all’ultimo atto del torneo continentale anche delle Azzurrine dell’Under 17 e della Nazionale maggiore, che a luglio farà parte di EURO2025 in Svizzera. Un en plein storico, mai accaduto in precedenza, e un discorso che potrebbe perfino essere allargato, considerando la partenza a novembre della Nazionale femminile di futsal per le Filippine, dove si disputerà il primo mondiale di calcio a cinque.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: