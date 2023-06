CHAMPIONS A Istanbul la notte dei Campioni, Inter e City per la gloria eterna Alle 21 l'ultimo atto della stagione, con la squadra di Guardiola che parte favorita contro l'Inter di Inzaghi.

Le luci dello stadio Ataturk di Istanbul sono tutte per Inter e Manchester City. È la notte dei campioni, la partita che incoronerà la squadra regina d'Europa. Quella di questa sera è la seconda finale di una competizione Uefa che si gioca nello stadio turco, il precedente è quello del 2005 e anche qui ci sono delle analogie. Una squadra italiana, il Milan, sfidava una inglese, il Liverpool. Rossoneri avanti 3-0 dopo il primo tempo e poi battuti ai rigori. Il “Miracolo di Istanbul” lo fecero i Reds, questa sera lo cerca l'Inter. La squadra di Guardiola parte favorita, ma non strafavorita. In finale non si arriva per caso e i neroazzurri di Simone Inzaghi hanno fatto un percorso netto per raggiungere l'atto finale. Il Manchester City è appena alla sua seconda finale di Champions, la seconda in tre anni dopo la sconfitta del 2021 contro il Chelsea. L'Inter manca alla finale dal 2010, la stagione del triplete e della terza coppa vinta dai neroazzurri. Il City non ha mai perso in questa edizione della Champions eliminando anche i detentori del Real Madrid. L'Inter ha vinto quattro delle sei gare a eliminazione diretta, mantenendo la porta inviolata cinque volte. La gara diretta dal polacco Szymon Marciniak, l'arbitro della finale mondiale tra Argentina e Francia, è la prima sfida assoluta tra queste due squadre. La rifinitura ha sciolto anche gli ultimi dubbi in casa Inter, in attacco con Lautaro ci sarà Dzeko. A centrocampo Mkhitaryan ha recuperato, ma partirà dalla panchina, il titolare sarà Brozovic.

