A Latina la prima scivolata del Forlì (2-0)

E' la sera delle prime volte al Francioni, prima vittoria del Latina e prima sconfitta del Forlì, che stranamente approccia morbido e va subito nei guai. Dall'angolo Marenco si butta dentro e porta avanti il Latina. Sotto in men che non si dica, i romagnoli costruiscono a stretto giro la palla del pari, ma Petrelli solo davanti a Mastrantonio, spara addosso al portiere in uscita. Padroni di casa più centrati, qui D'Angelo con i piedi in libertà, poi il momento in cui gira irrimedibilmente tutto.

Palomba ramazza e prende un po' di tutto, il rosso che ne consegue lascia il Forlì sotto di un uomo. E un gol, che poi diventano 2 quasi subito quando Baez la mette lunga, Tomaselli la controlla e gonfia la rete che rende tutto il secondo tempo "garbage time". Latina in controllo assoluto, c'è Theiner a disinnescare Baez che gioca una ripresa indiavolata alla ricerca di un gol che non arriverà, sempre per questione di poco e per gli interventi di Theiner che, senza fare miracoli, tiene il punto con buona autorevolezza. Anche e soprattutto nel finale, quando anche Cioffi da subentrato fa e rifà per firmare il libro degli ospiti. Per Campedelli c'è il primo scivolone da resettare, per il Latina una serata di ripartenza.







