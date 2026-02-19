TV LIVE ·
A Norcia, il Premio Ilario Castagner verrà consegnato a Bruno Giordano

Un ricco programma: show cooking, musica e cultura. Tra gli eventi il Premio Ilario Castagner che ricordiamo venne a San Marino quando con la sua Inter stagione 1984-1985

di Lorenzo Giardi
19 feb 2026

La 62esima edizione di Nero Norcia, mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, sarà in scena da domani a domenica 22 febbraio, e dal 28 febbraio al 1 marzo, ed è stata presentata a Perugia. All’incontro, tra gli altri, hanno partecipato Giuliano Boccanera e Maria Anna Stella, rispettivamente sindaco e assessore a cultura e turismo del Comune di Norcia. Tra i tanti eventi il clou venerdì 27 febbraio con il Premio Ilario Castagner, confermato nel programma dopo il successo della prima edizione, e in questa edizione verrà assegnato a Bruno Giordano, ex centroavanti della Lazio oggi apprezzato giornalista sportivo. Premio Ilario Castagner, nell’ambito del quale saranno anche consegnati premi alla carriera e premi giornalistici. Norcia è stato luogo del cuore di Castagner che lì ha costruito le sue fortune.

L'unica volta che l'Inter venne a San Marino fu nell'agosto del 1985. Era l'Inter di Ilario Castagner che allenava campioni come Rumenigge, Brady, Altobelli e si allenò nell'allora Stadio Olimpico di Serravalle prima di disputare al Manuzzi di Cesena la sfida di Coppa Italia contro i romagnoli.




