A Padova tutto esaurito per la finale di andata

Chi tra Padova e Palermo affronterà le ultime due di Serie C lo sapremo solo il 12 giugno. Ma qualche indizio già questa sera ce l'avremo in una partita che fa registrare il tutto esaurito. Da una parte i secondi del Girone A, dall'altra i terzi del Girone C. Tutti a disposizione per Silvio Baldini che si affida a quei 4 che hanno fatto la differenza in questi play off e non solo: Floriano, Luperini, Valente e soprattutto bomber Brunori in stato di grazia. Per Oddo, unica assenza, ma di rilievo quella del neozelandese ma di passaporto italiano Niko Kirwan, impegnato con la sua nazionale. Il regolamento prevede che in caso di parità dopo andata e ritorno si terrà conto della differenza reti . Se ci sarà ulteriore parità supplementari e rigori. Si gioca questa sera alle 21 arbitra Matteo Gualtieri della sezione di Asti.